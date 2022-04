Macron belooft koopkrachtbonus op grote campagnebijeenkomst

Een week voor de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen heeft president Macron zijn eerste en waarschijnlijk enige grote campagnebijeenkomst gehouden. In een groot rugbystadion in Nanterre, bij Parijs, beloofde hij koopkrachtsteun en meer sociale rechtvaardigheid.

"Mensen die werken moeten niet hun hele salaris besteden aan tanken en winkelen, dat is oneerlijk", zei Macron, die opgaat voor een tweede termijn. Hij beloofde werknemers een belastingvrije koopkrachtbonus die kan oplopen tot 6000 euro. Bedrijven kunnen die bonus belastingvrij uitkeren aan hun personeel.

Ook beloofde hij meer geld aan zelfstandigen. Tot nu toe heeft zijn regering al 20 miljard euro gestoken in verlaging van elektriciteits- en gasprijzen.

Vuurwerk

In het stadion waren zo'n 35.000 aanhangers, die uitzinnig reageerden toen Macron met vuurwerk werd onthaald op het podium. Hij presenteerde ook plannen voor de verbetering van de gezondheidszorg.

Verder moet wat hem betreft het minimale pensioen, bij een volledige dienstbetrekking, omhoog naar 1100 euro per maand. Wel zei hij te willen vasthouden aan het verhogen van de pensioenleeftijd van 62 naar 65 jaar, een plan waar de vakbonden al jaren tegen te hoop lopen.

Le Pen

Bij de presidentsverkiezingen zijn migratie, onderwijs, gezondheidszorg en koopkracht de belangrijkste thema's. Macron staat aan kop in de peilingen. Wel is zijn belangrijkste uitdager, Marine Le Pen van het rechts-populistische Rassemblement National, bezig aan een opmars. De eerste ronde is volgende week zondag, op 10 april. De tweede ronde, tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen, volgt twee weken later.

