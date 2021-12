Franse president Macron onder vuur wegens 'campagne op kosten van de staat'

De rekening loopt inmiddels dus flink op. En daar zitten de steunpakketten voor ondernemers vanwege corona nog niet bij. De rechtse oppositie in de Senaat telde naar eigen zeggen "42 onverantwoorde uitgaven sinds september, die opgeteld 25 miljard euro gaan kosten".

De liberale denktank IREF denkt dat de rekening nog hoger uitvalt. ,,We schatten dat Macron tot nu toe zo'n 30 miljard euro aan extraatjes heeft weggegeven. En het eind is nog niet in zicht: er zijn nog vier maanden te gaan tot de verkiezingen'', zegt advocaat en fiscalist Jean-Philippe Delsol van IREF.

De denktank overweegt gerechtelijke stappen. "Er is sprake van discriminatie van de andere kandidaten voor de presidentsverkiezingen. Die zijn nog geld aan het inzamelen, want de officiële verkiezingscampagne is nog niet eens is begonnen'', aldus Delsol. "President Macron zegt: ik hoef geen campagnegeld in te zamelen, in gebruik gewoon het geld van de belastingbetalers.''

Lockdowns en avondklokken

De president heeft zelf nog niet gereageerd op de aantijgingen, maar hij liet doorschemeren dat hij gewoon wil doorregeren tot aan de verkiezingen in april volgend jaar. En regeren betekent ook: maatregelen nemen en uitgaven doen.

Emmanuel Macron is niet de eerste Franse president die de portemonnee trekt met de verkiezingen in aantocht. Maar de tientallen miljarden waar het nu om gaat vormen een buitensporig hoog bedrag, zeggen critici. Bovendien heeft Macon altijd juist benadrukt de overheidsuitgaven te willen beteugelen.

Zijn nieuwe koers, een pre-campagne met chequeboek, wordt mogelijk ook ingegeven door een nieuwe politieke wind die waait vanuit Brussel. Vanwege corona heeft de Europese Unie de strenge begrotingsregels opgeschort. Deskundigen benadrukken dezer dagen dat uitgaven en investeringen essentieel zijn om economieën na lockdowns en avondklokken weer uit het slop te trekken.