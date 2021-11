President Macron paste kleur Franse vlag stilzwijgend aan

Een jaar geleden veranderde het blauw in de Franse vlag ineens van kleur. President Macron vond een donkere tint toch mooier. Na overleg met zijn adviseurs werd de vlag stilzwijgend aangepast en gehesen op vrijwel alle officiële gebouwen, zoals het presidentieel paleis (Élysée), bij de Nationale Assemblee en een aantal ministeries.

De invoering van de nieuwe vlag bleef onopgemerkt, totdat een politiek verslaggever van de radiozender Europe 1 gisteren ineens iets opviel: het blauw in de Franse vlag kleurde niet meer zo goed bij het blauw van de Europese vlag. In 1976 liet de toenmalige president Giscard d'Estaing de kleur veranderen, zodat de Franse vlag voortaan beter zou passen bij die van de Europese Unie.

Bij navraag bij het Élysée bleek inderdaad dat Macron de kleur eigenhandig had aangepast. Voortaan moest de vlag er weer uitzien zoals die van voor 1976. De president had daar louter esthetische redenen voor, liet het Élysée meteen weten. Er lagen geen anti-Europese gevoelens ten grondslag aan het besluit. Belangrijk om te benadrukken, want per 1 januari neemt Frankrijk het voorzitterschap van de Europese Unie over van Slovenië.