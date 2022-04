Veertien jachten van Russische eigenaren in Nederlandse werven aan de ketting

Hoekstra schrijft ook dat er inmiddels 516 miljoen euro aan tegoeden is bevroren en dat er voor 155 miljoen aan transacties is tegengehouden. Verder controleert de Douane vrachtzendingen naar Rusland en Belarus. Er zijn onder meer 30.000 containers onderzocht. Bij 53 vrachtzendingen wordt nader bekeken of daarmee de sanctiemaatregelen worden overschreden.

De uitvoering van de sancties komt in Nederland langzaam op gang. Oud-minister Blok is maandag aangesteld als coördinator sanctienaleving. Hij moet toezicht gaan houden op het bevriezen van Russische tegoeden in ons land, het tegengaan van financiële transacties en het beslag leggen op huizen en boten van Russische oligarchen.