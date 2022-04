Stef Blok gaat uitvoering sancties tegen Rusland coördineren

Stef Blok gaat namens het kabinet de sancties tegen Rusland coördineren. Dat schrijft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan de Kamer. Oud-minister Blok, onder meer van Buitenlandse Zaken, moet toezicht gaan houden op het bevriezen van Russische tegoeden in ons land, het tegengaan van financiële transacties en het confisqueren van huizen en boten van Russische oligarchen.

Het kabinet besloot vrijdag dat er een coördinator zou komen voor de sancties tegen Rusland. Aanleiding was de felle kritiek in de Tweede Kamer dat Nederland nog te weinig doet in vergelijking met andere landen.

Premier Rutte trok zich die kritiek aan. Het kabinet heeft het uitvoeren van de sancties, die zijn ingesteld vanwege de inval in Oekraïne, onderschat. "Het was onvoldoende. Dat kun je mij verwijten", zei hij vrijdag daarover.

Blok (VVD) nam in januari van dit jaar afscheid van de Haagse politiek toen het nieuwe kabinet aantrad. Vorige week werd bekend dat hij wordt voorgedragen als lid van de Europese Rekenkamer. Die functie gaat pas over een tijdje in, waardoor Blok nu tijd heeft om de sancties tegen Rusland te coördineren.

Blok gaat een stuurgroep voorzitten, waarin alle betrokken departementen en uitvoeringsinstanties vertegenwoordigd zijn, schrijft Hoekstra. Ook komt er een taakgroep met ambtenaren van verschillende ministeries, die gaat werken "aan het bevorderen van actieve opsporing en handhaving van sancties".