Twee broers vast voor dodelijk schietincident in uitgaansgebied Sacramento

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar het schietincident in de Californische hoofdstad Sacramento, waarbij dit weekend zes mensen om het leven kwamen en twaalf anderen gewond raakten. De 27-jarige Smiley Martin werd in het ziekenhuis gearresteerd, waar hij met schotwonden was opgenomen. Eerder had de politie zijn broer Dandrae Martin al opgepakt wegens betrokkenheid bij de schietpartij.

Een betrokken functionaris zegt tegen persbureau AP dat Smiley Martin enkele uren voor het dodelijke incident een livevideo op Facebook heeft geplaatst waarin te zien was dat hij met een pistool zwaaide. Volgens de functionaris wordt nu onderzocht of het wapen dat in de video te zien is ook gebruikt is bij de schietpartij.

Martin werd eerder veroordeeld voor mishandeling van een vriendin, die hij volgens de aanklagers aan haar haren uit huis had gesleept en had geslagen met een riem. In februari was hij onder voorwaarden vrijgekomen.

Honderd kogels

Onderzoekers denken dat de gebroeders Martin gestolen wapens in hun bezit hadden. Op basis van onder meer financiële documenten en berichten op sociale media wordt nu onderzocht hoe en wanneer ze aan de wapens zijn gekomen. De precieze rol van de twee bij de schietpartij is nog onduidelijk.

Bij de schietpartij afgelopen zondagochtend werden binnen een minuut ruim honderd kogels afgevuurd in het uitgaanscentrum van Sacramento. Volgens lokale media ging er een ruzie in een café aan vooraf. Op het tijdstip van het incident waren veel bezoekers van cafés en nachtclubs op weg naar huis.