Zeker zes doden bij schietpartij in Amerikaanse stad Sacramento

In de Californische hoofdstad Sacramento zijn zeker zes mensen omgekomen bij een schietpartij. Nog eens negen mensen raakten gewond. Over de toedracht is nog veel onduidelijk.

De schoten werden vanochtend vroeg Nederlandse tijd afgevuurd in het centrum van de stad. In dat deel zitten veel cafés en restaurants en het was nog druk op straat.

Het is onbekend of de dader al is overmeesterd. De politie heeft meerdere straten in de omgeving afgesloten.

19.000 doden in een jaar

Vuurwapengeweld is een hardnekkig probleem in de VS. Alleen al in 2020 werden ruim 19.000 mensen in het land doodgeschoten: gemiddeld 53 per dag. Dat blijkt uit cijfers van het Gun Violence Archive.