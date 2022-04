Uitputtingsslag om Donbas wacht: 'Poetin speelt laatste troefkaart'

Experts van het Amerikaanse onderzoekscentrum The Institute for the Study of War verwachten dat Rusland "ergens in de komende dagen" een nieuwe offensief begint, om de stad Slavjansk.

Die plaats, in het westen van de Donbas, is volgens hen cruciaal voor het volledig veroveren van Loegansk en Donetsk. Zonder Slavjansk is het nagenoeg onmogelijk om de Oekraïense troepen in de Donbas te omsingelen.

Het kan volgens Osinga snel de slechte kant opgaan voor Oekraïne als blijkt dat de Russen hebben geleerd van de tegenslagen in de eerste zes weken en ze er bijvoorbeeld beter in slagen hun dominantie in de lucht uit te buiten. Ondertussen beschikt Oekraïne ruim een maand na de algehele mobilisatie over "een behoorlijk kader" ervaren soldaten, stelt Osinga. "En we hebben in Charkov en Marioepol gezien dat ze belegerde steden lang en succesvol weten vast te houden."

Het wordt hoe dan ook een uitputtingsslag voor beide kanten, verwacht de hoogleraar.