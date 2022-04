Week na aanval op Nigeriaanse trein nog altijd 168 mensen vermist

168 passagiers die vorige week in Nigeria in een trein zaten die werd aangevallen door gewapende mannen, zijn nog altijd niet terecht. Dat zegt de Nigeria Railway Corporation (NRC). Bij de aanval, die niet is opgeëist, kwamen acht mensen om het leven. 186 van de 362 passagiers zijn veilig.

Het lot van de andere inzittenden is onbekend. Mogelijk zijn ze ontvoerd door een groep gewapende mannen. In de afgelopen jaren hebben criminele bendes honderden Nigerianen - van dorpelingen tot schoolkinderen - ontvoerd voor losgeld. Sommige families van de vermiste treinreizigers zeggen dat ze door bendes benaderd zijn met de boodschap dat ze hun dierbaren gevangen houden.

Ook de islamistische terreurbeweging Boko Haram heeft zich schuldig gemaakt aan veel ontvoeringen in het West-Afrikaanse land. Volgens de gouverneur van de staat Kaduna, waar de aanval plaatsvond, was deze het werk van Boko Haram samen met een lokale bende van ontvoerders. Reddingsoperaties zouden nog altijd bezig zijn. Losgeld zal niet betaald worden, aldus de gouverneur.

Spoor opgeblazen

Mogelijk is een deel van de vermisten naar huis teruggekeerd zonder de autoriteiten in te lichten. Slechts 22 passagiers zijn door hun familie als vermist opgegeven. Tegelijkertijd zijn 146 mensen telefonisch onbereikbaar. Hun telefoon staat helemaal uit, of ze nemen niet op.

De trein reed van de hoofdstad Abuja naar Kaduna, zo'n 180 kilometer noordelijker. Op 25 kilometer van de eindbestemming bliezen criminelen een deel van het spoor op, waardoor de trein tot stilstand kwam.

Aan boord waren achttien gewapende agenten. Hun munitie raakte op een gegeven moment op en ze konden niet voorkomen dat gewapende mannen de trein in kwamen. Ze gingen enkele coupés binnen en namen reizigers mee de bossen in, aldus ooggetuigen tegen de BBC.

Militaire vliegtuigen

Voor veel Nigerianen voelde de trein als de veiligste vervoersmethode, omdat ontvoeringen van mensen die via de gewone weg van Abuja naar Kaduna reizen aan de orde van de dag zijn. Regelmatig rijden automobilisten in een hinderlaag. Vorig jaar oktober werd echter voor het eerst een stuk spoor opgeblazen op dezelfde route.

Het treinverkeer op de route is nog niet hervat. Eerst moeten het spoor en verschillende coupés worden gerepareerd. Daarna zullen militaire vliegtuigen de treinen escorteren, zegt de Nigeriaanse minister van Transport.