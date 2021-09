'Angst voor ontvoering houdt miljoen Nigeriaanse scholieren thuis'

In de deelstaten lopen ook burgers rond die zichzelf hebben bewapend om kinderen te beschermen tegen ontvoeringen. Volgens de Nigeria-deskundige is dat geen oplossing. "Soms lukt het ze om ontvoeringen te stoppen, maar soms ook niet. En er is een groot nadeel: hoe ontbind je een bewapende burgerwacht als de directe dreiging van de kidnapping weer voorbij is? Dit probleem zag je ook al in de tijd van Boko Haram."

Lastig te stoppen

Het is volgens de universitair hoofddocent lastig om op korte termijn een eind aan te maken aan de ontvoeringen. "De politie in Nigeria is federaal. Die is als eerste aan zet, maar er is een groot tekort aan agenten. Daar moet in geïnvesteerd worden. In sommige deelstaten waar miljoen mensen wonen heb je maar een paar duizend agenten."

Ook zouden veiligheidsdiensten meer moeten samenwerken met bijvoorbeeld kerken en moskeeën. Die hebben volgens Ehrhardt een betere kennis van de situatie in bepaalde gebieden. "Je hebt veel lokale informatie nodig om deze criminelen aan te pakken."