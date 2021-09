Opnieuw school aangevallen in Nigeria: 73 kinderen ontvoerd

In Nigeria hebben gewapende mannen opnieuw tientallen scholieren ontvoerd. In Kaya, in het noordwesten van het Afrikaanse land, kidnapten ze 73 leerlingen van een middelbare school, zegt de lokale politie.

Volgens een politiewoordvoerder van de deelstaat Zamfara is er een reddingsoperatie gestart nadat de Government Day Secondary School in het afgelegen dorp was aangevallen. Of er ook daadwerkelijk scholieren zijn bevrijd, is niet bekend. Een medewerker van de school zegt tegen persbureau Reuters dat er 500 leerlingen op de school zitten.

Ontvoeringen van schoolkinderen komen in Nigeria veel vaker voor: sinds december vorig jaar zijn al meer dan duizend scholieren in het noordwesten van het land ontvoerd.

Zamfara is een van de vier staten die maatregelen hebben genomen om de veiligheidscrisis aan te pakken. Zo is de verkoop van brandstof in jerrycans en het vervoer van brandhout per vrachtwagen verboden. De staat hoopt het daarmee bendes moeilijk te maken per motor te reizen en in bossen te kamperen.

Winstgevende onderneming

De ontvoerders eisen meestal een hoog bedrag aan losgeld. "Het is een winstgevende onderneming in een land waar veel jongeren arm, werkloos en hongerig zijn", zei de Nigeriaanse hoogleraar politicologie Ernest Ereke eerder tegen persbureau AP. "De staat, die de criminelen zou moeten aanpakken, helpt hen in feite door aan hun eisen te voldoen."

In de meeste gevallen worden de leerlingen uiteindelijk vrijgelaten, maar er zijn volgens persbureau AP verhalen bekend van kinderen die in gevangenschap stierven of zijn vermoord.