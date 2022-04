Brussel kan de borst natmaken: 'Orbáns overwinningsspeech opvallend hatelijk'

Hongarijecorrespondent Tijn Sadée noemt het een opvallend hatelijke overwinningsspeech, waarin Orbán zijn politieke vijanden opsomde: de verenigde linkse partijen thuis, Brusselse democraten, miljardair George Soros, internationale media en opvallend genoeg ook president Zelensky van buurland Oekraïne.

Die laatste had Orbán eind vorige maand publiekelijk de les gelezen tijdens een EU-top, vanwege Hongarije's terughoudendheid over Russische sancties en militaire steun voor Oekraïne. "Luister Victor, weet je wel wat er gaande is in Marioepol?", had Zelensky gevraagd. "Het is tijd om voor eens en voor altijd te bepalen aan welke kant je staat."

Sadée: "Zelensky had Orbán dus een uitbrander gegeven en opgeroepen te kiezen voor Oekraïne en tegen Poetin, waarmee Orbán al jaren warme relaties onderhoudt. Toch was het voor veel waarnemers pijnlijk dat Orbán juist Zelensky noemde in het rijtje van verslagen vijanden, uitgerekend nu er gruwelijke beelden uit Oekraïne komen."

Balanceeract

De oorlog in Oekraïne had Orbán in een moeilijk parket gebracht. Hij moest laveren tussen zijn goede vriend Poetin en de woede bij zijn EU- en NAVO-partners over de inval. Dat deed hij door sancties tegen Rusland te steunen, maar wapenleveringen via of van Hongarije te verbieden.

Zo zou hij voorkomen dat zijn land een doelwit werd, hield hij kiezers voor. "Dit is niet onze oorlog, we moeten erbuiten blijven", zei hij vrijdag nog op zijn laatste campagnebijeenkomst.

"Hij heeft zich geprofileerd als een vredespremier", zegt Sadée, "Dat was ook een duidelijk signaal aan Poetin dat zijn steun aan Oekraïne slechts zeer beperkt is. Hongaarse kiezers hebben die balanceeract blijkbaar kunnen waarderen."

Nieuwe sancties eerste test

Hekster verwacht dan ook dat het eerste hete hangijzer met Brussel een uitbreiding van het sanctiepakket zal zijn. Door de beelden van de slachtingen in Boetsja groeit de roep om maatregelen die bijvoorbeeld de Russische energiesector treffen. Voor Orbán is dat onbespreekbaar; hij vreest dat zoiets de Hongaarse economie te veel zal schaden.

"Het is de grote vraag of Orbán weer schoorvoetend zal meewerken of juist de hakken in het zand zet. Zijn toespraak vannacht is een eerste teken dat hij het nu wel genoeg vindt met sancties."

In Brussel zelf zal men ondertussen ook een afweging moeten maken. Men is daar al jaren getergd door de ontmanteling van de Hongaarse rechtsstaat en verhalen over Orbáns vriendjespolitiek en corruptie, stelt Hekster. In aanloop naar de verkiezingen wilde de EU niet te veel deining veroorzaken, maar nu Orbán is herkozen kan men volgens haar proberen hem in het gareel te houden door subsidies in te trekken.