Belgische topman PostNL voorlopig vrij onder voorwaarden

Wat is er aan de hand met PostNL in België?

In een documentaire van Vlaamse mediakanalen HLN en VTM in november vorig jaar liet journalist Joppe Nuyts met een verborgen camera zien hoe onderaannemers van het bedrijf zonder rijbewijs rondreden, minderjarigen lieten werken die bovendien zeer lange dagen moesten maken.

In de maanden daarna bleven volgens de inspectie klachten binnenstromen. Begin deze week deed de Belgische politie daarom opnieuw een inval bij drie locaties van PostNL. Negen mensen, onder wie de topman, werden opgepakt. Drie zaten nog vast.

Een woordvoerder van PostNL over de documentaire: "We hebben het gezien, maar we zijn er niet erg van onder de indruk. We weten niet waar die beelden gemaakt zijn en met wie. Wat we wel weten is dat het niet representatief is voor de manier waarop wij werken. We zijn een groot beursgenoteerd bedrijf en hebben er alle belang bij dat mensen graag met en voor ons werken. Dat betekent dat wij ons altijd aan de wet- en regelgeving houden, zowel in Nederland als in België."

Lees hier het uitgebreidere artikel over wat er allemaal in België is gebeurd.