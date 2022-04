Wekdienst 1/4: Accijns op brandstof verlaagd • Loting voor WK voetbal in Doha

En dan nog even dit:

Max Verstappen en zijn Formule 1-collega's racen dit jaar in plaats van in het Russische Sotsji in Qatar. Door Sotsji ging eerder dit jaar een streep, vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Die grand prix stond gepland voor 25 september. Dit jaar stond er geen race in Qatar gepland, omdat die zou botsen met het WK voetbal daar. Maar eind september kan die race wel verreden worden.