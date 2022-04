Demonstranten slaags met politie Sri Lanka, waterkanonnen en traangas ingezet

De politie in Sri Lanka heeft traangas en waterkanonnen ingezet bij een protest voor de woning van de president in de hoofdstad Colombo. Aan de demonstratie deden duizenden mensen mee, schrijft persbureau AP. De demonstranten raakten slaags met de oproerpolitie.

De betogers eisten het vertrek van president Gotabaya Rajapaksa. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor langdurige stroomstoringen en tekort aan essentiële zaken. Ze riepen daarbij "ga naar huis Gota, ga naar huis". In het land is de afgelopen tijd regelmatig gedemonstreerd vanwege de economische crisis die mede is ontstaan vanwege de gevolgen van de coronapandemie.

De demontranten bekogelden bussen van het leger met stenen. Die waren neergezet om de weg te versperren richting de ambtswoning. Een bus werd in brand gestoken.

Ook politiebureau belaagd

Er is zeker een gewonde gevallen nadat de politie traangas had afgevuurd. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been. Militairen met aanvalswapens stonden paraat in de buurt van de demonstratie. Een boze menigte verzamelde zich ook voor een politiebureau. De politie werd beschuldigd van het beschermen van corrupten. Ook daar werd traangas ingezet.

Het land in de Indische Oceaan worstelt al langere tijd met economische malaise, de ergste financiële crisis sinds de onafhankelijkheid in 1948. Een van de belangrijkste oorzaken is het teruggelopen toerisme, de voornaamste inkomstenbron op het eiland. Dat komt nu langzaam weer op gang maar lag lang stil door covid-19.

De diepe economische crisis leidt tot steeds zwaardere maatregelen. De regering heeft vorige week honderden militairen naar door de staat beheerde tankstations gestuurd om te helpen bij de distributie van brandstof na plotselinge prijsstijgingen en tekorten. Mensen staan uren in de rij voor de benzinepompen.