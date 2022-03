Kolencentrale Onyx op Maasvlakte toch niet dicht

De kolencentrale Onyx op de Maasvlakte gaat toch niet dicht. Minister Jetten voor Klimaat en Energie schrijft aan de Tweede Kamer dat de eigenaar, de Amerikaanse investeerder Riverstone, het sluitingsplan heeft ingetrokken. De centrale blijft in ieder geval nog een jaar in bedrijf, zegt de directie.

In november vorig jaar kwam het kabinet met Riverstone overeen dat de centrale dicht zou gaan. Volgens het kabinet was dat een belangrijke stap om de doelen uit het Urgenda-vonnis te halen. Kolencentrales stoten veel kooldioxide uit, de Onyx-centrale produceert per jaar 3 megaton CO2. Als compensatie voor de sluiting zou de eigenaar 212,5 miljoen euro subsidie krijgen.

Dat werd alom gezien als een goede deal voor Riverstone, omdat de investeerder de centrale een paar jaar daarvoor voor minder, ongeveer 200 miljoen, zou hebben gekocht van het Franse energiebedrijf Engie.

'Zeer teleurgesteld'

Minister Jetten schrijft aan de Tweede Kamer dat hij "zeer teleurgesteld" is over het besluit van Riverstone om de centrale langer open te houden. "Het is een slechte beslissing voor het klimaat. Er lag een goed pakket aan afspraken en een passende subsidieregeling. Om die reden vind ik het onverstandig dat Onyx Power terugkomt op deze afspraak."

Jetten geeft in zijn brief niet aan wat de reden is voor het besluit van Riverstone. In een schriftelijke verklaring schrijft het bedrijf dat nog steeds niet duidelijk is of de Europese Commissie wel akkoord gaat met de subsidie voor de sluiting. Die zou gezien kunnen worden als ongeoorloofde staatsteun.