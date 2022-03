Amsterdamse haven verwerkt meer kolen vanwege hoge gasprijs

De Amsterdamse haven heeft in 2021 een stuk meer kolen verwerkt dan het jaar daarvoor. Het havenbedrijf meldt dat de oorzaak daarvoor de gestegen gasprijs is.

In totaal steeg de hoeveelheid verwerkte kolen met ruim 40 procent tot zo'n 10 miljoen ton, blijkt uit cijfers van Port of Amsterdam. De brandstof wordt gezien als een tijdelijk alternatief voor het duurder geworden gas.

Dat het aantal verwerkte kolen toenam is opvallend, omdat de haven als doestelling heeft om in 2030 kolenvrij te zijn. De stijging betekent niet dat die doelstelling in gevaar komt, zegt een woordvoerder. Er wordt aan gewerkt om de overslag van steenkool zo snel mogelijk weer omlaag te brengen.

Minder overslag

De totale overslag van olie in de haven daalde met 13 procent. Er is minder vraag naar de fossiele brandstof vanwege de energietransitie, meldt het havenbedrijf. De non-fossiele overslag groeide juist, zoals de overslag van containers. Die steeg met 25 procent.

De omzet van Port of Amsterdam steeg vorig jaar met drie procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal ging het om een bedrag van 163 miljoen euro.

Over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de omzet dit jaar kan het havenbedrijf nog niets zeggen. "Die zijn er ongetwijfeld wel. Normaal krijgen we gemiddeld dertig Russische schepen per jaar in onze haven. Afgelopen maand was het er slechts een."