Rotterdamse kolencentrale dicht, eigenaar krijgt 212 miljoen

De kolencentrale Onyx Power Plant in Rotterdam gaat sluiten. De eigenaar van de kolencentrale, de Amerikaanse investeerder Riverstone, krijgt daar 212,5 miljoen euro subsidie voor. Dat heeft demissionair staatssecretaris Yesilgöz van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt.

Het kabinet praat al langer met het bedrijf over sluiting, omdat dat jaarlijks een flinke hoeveelheid kooldioxide-uitstoot zou schelen. Het kabinet ziet deze stap als noodzakelijk voor het halen van de doelen uit de rechtszaak die actiegroep Urgenda had aangespannen.

"Stap voor stap faseren we de kolencentrales in Nederland uit en maken we onze energievoorziening schoner", zegt Yesilgöz. "De komende jaren zijn de resterende drie kolencentrales nog nodig om stroom te leveren als er veel vraag naar is, bijvoorbeeld in periodes van weinig wind en zon".

Sociaal plan

Het kabinet stelt als voorwaarde voor de subsidie dat Riverstone een "adequaat" sociaal plan opstelt voor de tientallen medewerkers. Het bedrijf heeft gezegd daar 23 miljoen euro voor te willen uittrekken. Volgens vakbond FNV is er 35 miljoen euro nodig.

Riverstone vroeg in 2020 een compensatie aan van 240 miljoen euro voor de sluiting. Het bedrijf zou volgens ingewijden een paar jaar geleden 200 miljoen euro voor de centrale hebben betaald. Na twee externe onderzoeken van het kabinet is de deal op 212,5 miljoen euro uitgekomen.

Als aan alle voorwaarden is voldaan moet Riverstone binnen twee maanden stoppen met de kolenstook en binnen drie jaar de centrale ontmantelen.