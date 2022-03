'Politieke afbreukrisico's' speelden rol bij afwijzen evacuatievlucht Afghanen

Wie er politieke afbreukrisico's liep, of anders gezegd in de politieke problemen kon komen, en waarom ambtenaren deze inschatting maakten wordt in het document niet duidelijk. De verantwoordelijke ministers waren op dat moment Ben Knapen van het CDA en Henk Kamp van de VVD, Ankie Broekers-Knol (VVD) was erbij betrokken als staatssecretaris.

Uit eerder vrijgegeven WOB-documenten bleek dat ambtenaren ook twijfels hadden over het boeken van een volledige vlucht, omdat de opvang in Nederland overvol zat. In het uiteindelijk bepalende overleg was dat argument niet doorslaggevend, blijkt nu. Er zou wel later op politiek niveau over worden doorgepraat.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe altijd volgehouden dat het aanbod van PIA werd afgeslagen omwille van de veiligheid van de betrokkenen. Daarover staat echter niets in het document dat nu is vrijgegeven. Een woordvoerder van het ministerie noemt dat "ongelukkig", maar blijft erbij dat veiligheid wel degelijk de belangrijkste reden was om de vlucht bij PIA niet te boeken.

De woorden komen uit een besluitenlijst van een overleg tussen onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Defensie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat vond plaats op 30 september vorig jaar, een kleine twee weken nadat Sigrid Kaag (D66) was opgestapt als minister van Buitenlandse Zaken, waarna ook Ank Bijleveld (CDA) opstapte als minister van Defensie.

Kamermeerderheid wilde haast maken

Een ruime Kamermeerderheid wilde eind september juist haast maken en zo veel mogelijk mensen, zo snel mogelijk evacueren. De situatie in Afghanistan werd als zeer gevaarlijk ingeschat voor de mensen die na de machtsovername door de Taliban waren achtergebleven.

De ambtenaren besloten echter om kleine groepjes van zo'n 10 tot 20 mensen uit Afghanistan te evacueren op overgebleven stoelen in door andere partijen gecharterde vliegtuigen. Het duurde daardoor maanden voordat Afghanen met een paspoort die daarvoor in aanmerking kwamen, ook daadwerkelijk weg waren uit Kabul.

De financiële risico's worden in het document wel verder beschreven. Ambtenaren vreesden dat Afghanen die uitgenodigd waren voor de vlucht, niet zouden komen opdagen, waardoor het geld voor niets zou zijn uitgegeven. Die risico's waren wel beperkt: de totale vlucht kostte naar verluidt zo'n 450.000 dollar.