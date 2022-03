Kabinet: nog 1200 mensen in Afghanistan wachten op overbrenging naar Nederland

In Afghanistan wachten nog een kleine 1200 mensen op overbrenging naar Nederland. En nog eens 330 mensen bevinden zich nog in een "derde land".

De ministers Hoekstra van Buitenlandse Zaken en Ollongren van Defensie en staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid schrijven aan de Tweede Kamer dat het gaat om mensen in een kwetsbare situatie.

De bewindslieden vullen aan dat ze samen optrekken met andere landen om de betrokkenen "zo snel mogelijk en met grote zorgvuldigheid" over te brengen naar Nederland.

Sinds de Taliban in augustus vorig jaar de Afghaanse hoofdstad Kabul overnamen, zijn in totaal zo'n 3100 mensen naar Nederland geëvacueerd. Het merendeel werd overgebracht "in de acute evacuatiefase'' in de tweede helft van augustus; sinds september zijn daar nog eens ruim 1200 mensen bij gekomen.