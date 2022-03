Commissarissen KLM kiezen voor Marjan Rintel, maar OR ligt dwars

De ondernemingsraad is tegen de benoeming van Marjan Rintel tot nieuwe president-directeur van KLM. Dat bevestigt een bron tegenover de NOS na berichtgeving van De Telegraaf.

De OR is tegen de benoeming, omdat de raad van commissarissen zonder de ondernemingsraad te raadplegen Rintel naar voren heeft geschoven als opvolger van de huidige president-directeur Pieter Elbers. In de praktijk heeft de OR vaak het recht om advies te geven, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan sollicitatiegesprekken. Maar dat is niet gebeurd.

Als de ondernemingsraad inderdaad onvoldoende bij het proces is betrokken, kan zij nog naar de rechter stappen. Dat is onlangs in Frankrijk gebeurd, waar een zaak loopt rondom de benoeming van een bestuurder bij de moedermaatschappij Air France-KLM.

Ook zou op de achtergrond meespelen dat Rintel qua signatuur op de huidige directeur van Air France, Anne Rigail, lijkt. De raad van commissarissen wil graag een vrouw benoemen als president-directeur. KLM en de ondernemingsraad geven geen commentaar op vragen van de NOS.

Marjan Rintel werkte van 1999 tot 2014 bij KLM en had daar verschillende leidinggevende functies. Ze werkte ook even als vicepresident marketing bij het moederbedrijf. In 2014 maakte ze de overstap naar NS waar ze sinds oktober 2020 de hoogste baas is.