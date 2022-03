KLM verdeeld over keus voor nieuwe hoogste baas

De nieuwe president-commissaris van KLM wordt ofwel Pieter Bootsma, die momenteel werkt bij Air France-KLM, of de huidige topvrouw van NS, Marjan Rintel. Dat schrijft De Telegraaf en wordt door een bron betrokken bij het proces bevestigd aan de NOS.

De raad van commissarissen stemt vandaag over de opvolging van de huidige president-commissaris Pieter Elbers en is verdeeld. De topman van Air France-KLM, Ben Smith, heeft een voorkeur voor Bootsma. Vanuit de Nederlandse overheid zou er een voorkeur zijn voor Rintel, mede omdat de top van KLM nu volledig uit mannen bestaat.

KLM wil niet reageren op het bericht. Pieter Elbers is officieel tot volgend jaar mei nog de hoogste baas bij KLM. In januari maakte de raad van commissarissen bekend dat Elbers geen derde termijn krijgt. "Na goed overleg is dat besluit genomen en ik ga er verder geen duiding of andere speculaties aan geven", zei Elbers er in februari over.