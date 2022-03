Erdogan wil als gastheer Oekraïne-overleg blazoen oppoetsen

Sancties

Het drukke diplomatieke verkeer van de afgelopen weken in de Turkse hoofdstad is tevens een goed voorbeeld van Realpolitik, zegt Van Heukelingen. "De onderlinge problemen zijn niet plotsklaps verdwenen, maar toewerken naar een oplossing in het Oekraïneconflict heeft nu prioriteit. Vanuit dat oogpunt kan ik mij voorstellen dat er ook kritiek is vanuit Turkije dat Europa nu weer op de stoep staat. Maar ook Turkije heeft veel te verliezen bij deze oorlog."

Het land is afhankelijk van Russisch gas, bijvoorbeeld. Ook de miljoenen Russische toeristen die jaarlijks naar Turkije komen zijn een belangrijke bron van inkomsten, zeker nu het economisch slecht gaat.

Verder is het de vraag hoelang Turkije deze bemiddelende rol op zich kan nemen. Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer druk er volgens Van Heukelingen op Turkije zou kunnen worden uitgeoefend.

"Het is denkbaar dat het Westen op een gegeven moment tegen Turkije zegt : je moet een kant kiezen, want nu blijft de achterdeur voor Rusland openstaan." Russische oligarchen en hun geld zijn nu nog altijd welkom in Turkije, zolang ze zich aan de Turkse wet houden.

Maar voorlopig blijft Turkije waardevol voor het Westen, nu het in de positie is om vredesgesprekken te faciliteren. Toch is Van Heukelingen sceptisch: "Van de NAVO-landen heeft Turkije misschien de beste positie als bemiddelaar, maar uiteindelijk kan Erdogan zo ver gaan als Poetin toestaat."