Turkse dissident Osman Kavala blijft langer in de cel

De Turkse politiek gevangene Osman Kavala komt voorlopig niet op vrije voeten. De rechter in Istanbul heeft besloten dat de zakenman en filantroop in de gevangenis moet blijven. Verwacht wordt dat de rechtbank volgende maand met een vonnis komt. Kavala zit al 4,5 jaar in voorarrest.

Verwacht werd dat de rechtbank vandaag een uitspraak zou doen, maar zijn advocaten hebben om meer tijd gevraagd om te reageren op de beschuldigingen.

De zakenman wordt verdacht van financiering van de Gezi-protesten in 2013 in Istanbul en betrokkenheid bij de poging tot een staatsgreep in 2016. In de zaak over de Gezi-protesten werd hij begin 2020 vrijgesproken, maar nog voor hij de gevangenis kon verlaten, werd hij opnieuw aangehouden, dit keer op verdenking van spionage rond de mislukte staatsgreep.

Ambassadeurs uitzetten

Kavala spreekt alle aantijgingen tegen. De 64-jarige zakenman staat bekend als criticus van president Erdogan. Westerse landen en mensenrechtenorganisaties stellen dat hij vastzit om politieke redenen.

Ambassadeurs van tien landen, waaronder Nederland, maanden Turkije in het najaar om haast te maken met de vrijlating van de zakenman. Dit leidde tot een woedende reactie van Erdogan, die dreigde de ambassadeurs het land uit te zetten. Zover kwam het uiteindelijk niet.