Turkse dissident Osman Kavala moet langer in de cel blijven

De Turkse politiek gevangene Osman Kavala komt voorlopig niet op vrije voeten. De rechter in Istanbul heeft besloten dat de zakenman en filantroop in de gevangenis moet blijven. In een nieuwe zitting op 21 februari wordt de situatie opnieuw bekeken, bepaalde de rechtbank. Kavala zit al ruim vier jaar in voorarrest.

De zakenman wordt verdacht van financiering van de Gezi-protesten in 2013 in Istanbul en betrokkenheid bij de poging tot een staatsgreep in 2016. In de zaak over de Gezi-protesten werd hij begin 2020 vrijgesproken, maar nog voor hij de gevangenis kon verlaten werd hij opnieuw aangehouden, dit keer op verdenking van spionage rond de mislukte staatsgreep.

Fictieve aanklacht

Kavala spreekt alle aantijgingen tegen. Hij heeft geen vertrouwen in een eerlijk proces, verklaarde hij in oktober. "Ik ben de hoofdrolspeler in een fictieve aanklacht."