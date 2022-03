IMF: inflatie omhoog door peperduur containervervoer over zee

Door de flink gestegen transportkosten voor verscheepte goederen kan de inflatie dit jaar nog eens 1,5 procentpunt hoger uitvallen. schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De afgelopen 18 maanden zijn de kosten voor zeevracht verzevenvoudigd als gevolg van verstoringen in de transportketens door corona.

De analyse van het IMF komt bovenop de al hoge inflatieverwachtingen. Zo verwacht De Nederlandsche Bank een inflatie van bijna 7 procent voor dit jaar.

Volgens Edwin Asveld, directeur van logistiekbedrijf TransHeroes, wordt de impact van de hogere transportkosten van containers onderschat. "Men heeft daar geen weet van. Die link is niet eerder zo gelegd." Meer dan tachtig procent van de goederen wordt over zee vervoerd, meestal in containers, blijkt uit de analyse van het IMF.

Eerder werden vooral de gestegen energie- en voedselprijzen als oorzaken van de hoge inflatie genoemd. Maar het IMF schrijft dat vervoerkosten minstens zoveel invloed hebben op het inflatiecijfer. Want alhoewel een groter deel van onze besteedbare inkomens naar brandstof en voedsel gaat, schommelen de transportkosten van goederen over zee meer. En dat is terug te zien in de inflatie.

Kleding, banden en beeldschermen

In Nederland worden vooral meubels, speelgoed, kleding, banden en beeldschermen daardoor duurder. "Een mooie stoel van 150 euro kan nu opeens 200 euro kosten", zegt Asveld. Het zijn vooral de spullen die veel containerruimte innemen die duurder worden, omdat er meer containers en schepen nodig zijn om die te vervoeren.

Het IMF heeft de gevolgen van de oorlog in Oekraïne niet meegenomen in de analyse. De afgelopen maand was in de containerprijzen juist een kleine daling te bespeuren, vertelt Asveld. Maar door onzekere factoren zoals de oorlog en de recente lockdowns in China, is het de vraag of die dalende lijn wordt doorgezet.

En bovenop de problemen in de mondiale handel over zee komt nog het personeelstekort in het Europese wegtransport. "Dat werkt ook door op de inflatie", aldus Asveld. "Om mensen aan te trekken, gaan de salarissen omhoog. Transportbedrijven moeten dat geld ook ergens vandaan halen." Producten kunnen daardoor nog duurder worden.