Wekdienst 28/3: Veiligheidsberaad spreekt over opvang vluchtelingen • Luchtmachtoefening in Friesland

In Florida is het straks taboe om op basisscholen over gender en seksualiteit te praten. De conservatieve gouverneur van Florida staat op het punt de zogenoemde Don't Say Gay-wet, zoals de verordening door tegenstanders wordt genoemd, te ondertekenen. Die wet schrijft voor dat docenten niet met kinderen tot 9 jaar mogen praten over gender, geaardheid, seksualiteit en lhbti-onderwerpen. Zeker zeven andere staten bereiden soortgelijke wetgeving voor.

Tegenstanders van de wet vinden het een foute ontwikkeling. Juist op school zou er ruimte moeten zijn voor zo'n gesprek en om jezelf te ontdekken, vinden zij. In Miami kwamen betogers dit weekend samen om zich tegen de invoering van de wet uit te spreken: