Annie M.G. Schmidtprijs voor theatermaker Joost Spijkers

De Annie M.G. Schmidtprijs voor beste theaterlied van het jaar is toegekend aan Joost Spijkers. De 44-jarige kleinkunstenaar kreeg de prijs voor het lied Welkom thuis uit zijn muziektheaterprogramma Hotel Spijkers.

De prijs werd de afgelopen avond uitgereikt in Theater Bellevue in Amsterdam. Spijkers kreeg de prijs samen met zijn medecomponisten Arend Niks en Andreas Suntrop en met Peer Wittenbols, die de tekst van het lied schreef.

De jury is vol lof over het lied, waarin de dood al zingend uitlegt hoe hij te werk gaat. "Joost Spijkers laat als uitvoerder geen nuance liggen", staat in het juryrapport. "De dood blijkt vileiner, sadistischer en met meer willekeur werkzaam dan we ons hadden verbeeld."