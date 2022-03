Shanghai voor het eerst in corona-lockdown

China's grootste stad Shanghai verkeert vanaf vandaag in lockdown vanwege het coronavirus. De komende vier dagen is dat het geval in de oostelijke helft, de vijf dagen erna in het westelijke deel.

Het is de bedoeling dat de 26 miljoen inwoners gedurende de lockdown massaal worden getest. Het openbaar vervoer ligt stil en bedrijven moeten hun werknemers vanuit huis laten werken.

Shanghai kent een relatief snelle toename van het aantal besmettingen met de omikron-variant. Zaterdag werden er 2676 nieuwe besmettingen gemeld, 18 procent meer dan een dag eerder.

Hamsteren

De Chinese autoriteiten hebben de afgelopen twee jaar een zeer streng coronabeleid gevoerd, maar Shanghai was tot nu toe gevrijwaard gebleven van een lockdown. Mede vanwege het economische belang van de miljoenenstad gold er een alternatieve, wijkgerichte aanpak.

Vanwege de recente besmettingsgolf kwam die aanpak de afgelopen tijd echter onder druk te staan, waarna het stadsbestuur besloot om met ingang van maandag een lockdown in te stellen. Volgens de BBC-correspondent in Shanghai leidde het besluit gisteren in de winkelstraten tot grote drukte van mensen die snel nog inkopen gingen doen.