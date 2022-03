Alternatieve corona-aanpak Shanghai onder druk door opmars omikron

De Chinese stad Shanghai heeft moeite met het indammen van de nieuwe golf coronabesmettingen, ondanks een nieuw soort aanpak die het stadsbestuur uitprobeert. In China geldt sinds het begin van de coronapandemie een zero-covid-aanpak, oftewel: proberen het aantal besmettingen terug te brengen naar nul.

Steden als Xian (13 miljoen inwoners) en Changchun (4,4 miljoen inwoners) gingen onlangs weer op slot om het aantal besmettingen terug te brengen. Maar in Shanghai, de grootste stad van het land, wil het bestuur een volledige lockdown voorkomen door wijken afzonderlijk te monitoren op het aantal positieve tests en gericht in te grijpen.

Aangezien omikron niet zo "eng" is als eerdere varianten, moet het normale leven net zo belangrijk zijn als het indammen van het virus, zegt top-epidemioloog Zhang Wenhong tegen persbureau Reuters. Hij is verantwoordelijk voor de bestrijding in Shanghai. Vorig jaar kon zijn roep om een nieuwe coronastrategie op kritiek rekenen, maar de laatste tijd lijkt het sentiment te keren. Ook in Chinese steden ontstaat er een discussie over de druk die coronamaatregelen op de lokale economie uitoefenen, en over het verlies van vrijheid.

Regels veranderen, maar strategie blijft

Deze week besloot de Chinese Gezondheidsraad om de quarantaineregels te veranderen. Mensen die een milde reactie krijgen op een coronabesmetting, worden geïsoleerd in gecentraliseerde locaties, in plaats van dat ze allemaal naar het ziekenhuis worden gebracht. Zo worden in Shanghai stadions ingericht als quarantainelocaties. Ook mogen mensen eerder uit quarantaine.

"In het verleden nam China iedere coronapatiënt op in het ziekenhuis, of die nou milde symptomen had of zelfs geen symptomen", zegt hoogleraar Jin Dong-Yan van de Universiteit van Hongkong tegen de BBC. "Dat er nu iets verandert aan de quarantaineregels, toont aan dat China erkent dat er ook veel mensen zijn die geen zorg nodig hebben als ze besmet zijn."

Volgens deskundigen lijkt de kans erg klein dat er een grote verandering in de Chinese coronastrategie ophanden is, omdat er nog steeds grote vrees is dat de ziekenhuizen overbelast zullen raken. Ze wijzen naar Hongkong, dat grote moeite heeft met het beteugelen van het virus: ziekenhuisbedden zijn massaal bezet en de mortuaria liggen overvol.

Testen, testen, testen

Zo ver is het in Shanghai niet, maar het aantal nieuwe besmettingen is vandaag wel weer opnieuw gestegen: van 983 gisteren naar 1609 vandaag. Sommige mensen vrezen dan ook dat door de alternatieve corona-aanpak in Shanghai zo veel wijken zullen worden afgesloten dat er uiteindelijk alsnog een volledige lockdown is.

In een poging dat tegen te gaan, hebben de autoriteiten iedereen in Shanghai opgeroepen vandaag nog een coronatest te doen. Mensen die dat niet doen, kan de toegang tot bepaalde plekken worden ontzegd. Epidemiologen blijven intussen hameren op een bekende spreuk die deze pandemie over de hele wereld te horen was: testen, testen en nog eens testen.