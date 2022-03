China meldt eerste coronadoden sinds januari 2021

In China zijn voor het eerst in meer dan een jaar mensen overleden aan het coronavirus. Het gaat om twee mensen in de noordoostelijke provincie Jilin, melden de Chinese autoriteiten. De laatst geregistreerde coronadoden dateren van eind januari 2021.

Het coronavirus is dit jaar aan een grote opmars bezig in China. Begin deze week was het aantal coronabesmettingen al hoger dan in heel 2021. Dagelijks komen er een paar duizend nieuwe coronabesmettingen bij. Het officiële dodental voor het vasteland staat nu op 4638.

Vooral in Jilin lopen de besmettingen hard op. De politie heeft naar dit gebied een reisverbod ingesteld.

Sinds het begin van de coronacrisis, in het Chinese Wuhan, heeft Peking het beleid om nul coronabesmettingen na te streven. Bij een uitbraak worden strikte lockdownmaatregelen ingevoerd en bij contact met een besmet persoon geldt een quarantaineplicht. Verder wordt er massaal getest en is de strategie erop gericht om verspreiding van het virus zo snel mogelijk te stoppen.