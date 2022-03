Antarctische ijsplaat ter grootte van stad Rome afgebroken

De ijsplaat die nu is losgeraakt, nam al meer dan vijftien jaar in omvang af, maar volgens NASA-wetenschapper Colello Walker gebeurde dat tot begin 2020 slechts geleidelijk. Begin maart bleek echter dat vergeleken met metingen in januari nog maar de helft van de ijsplaat over was.

Poolonderzoeker Peter Neff zegt in een video op Twitter en TikTok, net als Colello Walker, dat de losgeraakte Conger weinig directe gevolgen zal hebben, vanwege de relatief geringe omvang van de ijsplaat. Wetenschappers zijn volgens hem vooral verbaasd over de locatie van de afbrokkeling: Oost-Antarctica. Volgens hem is die regio, die onder meer geldt als de koudste ter wereld en vaak als een massief 'ijsblok' wordt beschouwd, normaal gesproken vrij stabiel.

40 graden warmer dan normaal

Op Antarctica is het deze maand, evenals op de Noordpool, uitzonderlijk warm. In sommige gebieden op Antarctica werd het zelfs 40 graden warmer dan normaal rond deze tijd van het jaar. De oorzaak van de hoge temperaturen in het Zuidpoolgebied is een serie lagedrukgebieden, die warme lucht over een groot deel van Antarctica laat stromen. Daardoor smelt er relatief veel ijs. Dat de losgeraakte ijsplaat van deze maand ook het gevolg is van de hoge temperaturen, staat overigens niet vast.

Wetenschappers zijn er nog niet helemaal zeker van dat de ongebruikelijk hoge temperaturen zijn toe te schrijven aan klimaatverandering: dat is beter vast te stellen als het vaker warm wordt op de polen en er dus sprake is van een trend. "Maar zonder klimaatverandering was dit niet voorgekomen", stelde NOS-weerman Gerrit Hiemstra eerder over de hoge temperaturen in de poolgebieden.