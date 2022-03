Wereldwijde klimaatmarsen in tijden van oorlog: 'Vergeet het klimaat niet'

Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen, ziet op dit moment nog geen reden tot zorg. "Het klimaat stond boven aan de prioriteitenlijst en dat staat het nog steeds. Deze oorlog is eerder een reden om vaart te maken met de energietransitie. Het kabinet heeft bijvoorbeeld net aangekondigd 13 miljard beschikbaar te stellen voor hernieuwbare energieprojecten."

Van die miljarden kunnen nieuwe wind- en zonneparken of waterstofinstallaties voor de industrie worden gebouwd. "Maar daarvoor moeten we wel even geduld hebben. Die staan er niet van vandaag op morgen", zegt Visser.

Daarom is het volgens hem nu toch nodig andere fossiele brandstoffen aan te spreken: "We hebben nu een probleem. We moeten nu onze gasvoorraden bijvullen om in de winter niet in de kou te komen zitten."

Positief signaal

Ook Maarten van Aalst van de Universiteit Twente en directeur van het Rode Kruis-klimaatcentrum noemt het extra geld van het kabinet een positief signaal. Volgens Van Aalst sluit het tijdelijk terugvallen op vervuilende brandstoffen als kolen het halen van de klimaatdoelen niet uit. "Mits we gas als tussenstap overslaan en we weliswaar iets langer kolen gebruiken, maar vervolgens veel sneller op hernieuwbare energie overgaan."

Van Aalst waarschuwt wel voor te hoge verwachtingen. "Aan het begin van de coronacrisis dachten we ook dat we erna allemaal minder auto zouden gaan rijden en zouden gaan vliegen, maar daar is uiteindelijk weinig van terechtgekomen."