Energieagentschap bepleit autovrije zondag in steden om oliecrisis te voorkomen

Het Internationaal Energieagentschap IEA heeft een drastisch 10-puntenplan gepresenteerd om de behoefte aan olie te verkleinen en de energiecrisis de baas te worden. Invoering van een autovrije zondag in grote steden is er een van.

De noodzaak om de olieconsumptie in te perken is een gevolg van de invasie van Oekraïne en de daaropvolgende strafmaatregelen. Rusland zal door de sancties veel minder olie exporteren dan voorheen, verwacht het IEA, en dat kan bijdragen aan het ontstaan van een oliecrisis.

2,7 miljoen vaten per dag

Het IAE is een intergouvernementele organisatie waar vrijwel alle westerse landen bij zijn aangesloten, waaronder de grootverbruiker VS en ook Nederland. Als alle aangesloten landen volledig meedoen, levert dat na vier maanden een besparing op van 2,7 miljoen vaten per dag. Dat is gelijk aan het dagelijkse brandstofverbruik van alle auto's in China, aldus het IEA.

IAE-directeur Fatih Birol zegt op Twitter dat het plan een aantal gunstige effecten heeft. Zo nemen de spanningen op de energiemarkten af, stijgen de prijzen minder en wordt de economische schade die energieschaarste met zich meebrengt beperkt. In de tweet zijn de tien punten grafisch weergegeven.