Is de angst van de VS en NAVO voor Russische chemische wapens gegrond?

Artillerie, gevechtsvliegtuigen en -helikopters, en zelfs hypersonische raketten. Het Russische wapenarsenaal is schrikbarend genoeg om hele steden in puin te leggen, zoals nu in Oekraïne gebeurt. En toch waarschuwen de Verenigde Staten en de NAVO voor nog verdere escalatie.

Ze vrezen dat Rusland van plan is biologische of chemische wapens in te zetten. Dat zou "de aard van het conflict totaal veranderen", aldus secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg. De Verenigde Staten werken aan een plan over hoe te reageren als Rusland zulke wapens inzet. Maar hoe reëel is de angst dat Rusland chemische of biologische wapens inzet?

Rusland heeft in 1993 de chemische wapenconventie ondertekend. Landen die dat verdrag hebben ondertekend beloven dat ze onder inspectie van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) al hun chemische wapens vernietigen. In Rusland was volgens de OPCW de gehele voorraad in september 2017 vernietigd. Rusland beschikte over 40.000 ton chemische wapens. Het gaat bijvoorbeeld om gassen die de longen beschadigen en ernstige blaren veroorzaken, zoals mosterdgas, en zenuwgassen als sarin en VX.

Achtergehouden voorraad

Dat de voorraden officieel vernietigd zijn, geeft geen garantie dat Rusland geen chemische wapens meer heeft, zegt onderzoeker biologische en chemische wapens Jean Pascal Zanders: "De chemische wapenconventie gaat uit van zelf aangegeven voorraden. Hebben ze zaken achtergehouden? We weten het niet."

In 2013 ondertekende ook Syrië het verdrag. In 2014 zou de volledige voorraad zijn vernietigd. Toch werden er in de jaren daarna nog aanvallen uitgevoerd met onder meer sarin, volgens de OPCW en VN met door Assad achtergehouden voorraden. Overigens heeft ook terreurgroep Islamitische Staat tijdens de Syrische burgeroorlog chemische wapens gebruikt.