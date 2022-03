Is er toekomst voor kunstmestfabriek Yara in Nederland?

Directeur Donald Pols van Mileudefensie heeft de reactie van Yara niet nodig om een oordeel te vellen over de kunstmestproductie in Nederland. Die moet volgens hem verdwijnen. "Onze hele economische structuur is gebouwd op het feit dat we in Groningen gas gevonden hebben, heel goedkoop gas." Dat hielp volgens Pols om grote industriële gasverbruikers naar Nederland te halen. "Maar dat gas hebben we nu niet meer."

Daarom moet Nederland nu kiezen, vindt Pols, waarbij de keuze wat hem betreft niet op de kunstmestindustrie valt. "Er is geen behoefte aan kunstmestproductie in Nederland en Europa, dat laat de stikstofcrisis zien. De kunstmest moet uit de landbouw gefaseerd worden."

Dat laatste noemt bestuursvoorzitter Louise Fresco van de Wageningen Universiteit een denkfout. "Als wij geen stikstofkunstmest of kunstmest in het algemeen gebruiken, dan gaan onze opbrengsten heel erg snel naar beneden." Wel kan kunstmest volgens Fresco efficiënter ingezet worden.

Of de kunstmest ook in Nederland geproduceerd moet worden vindt Fresco een politieke discussie. "We hebben in ieder geval een kunstmestfabriek nodig die dat heel efficiënt doet en we moeten vooral ook zorgen dat de energie die je gebruikt zo snel mogelijk vergroent."

Groene Waterstof

De kritiek op de kunstmestfabriek in Sluiskil is niet van vandaag of gisteren. De afgelopen jaren heeft Yara daarom met een aantal maatregelen de eigen CO2-uitstoot en die van toeleveranciers met 65 procent verminderd, zegt Gunter. Ook werkt het bedrijf aan de afvang en opslag van CO2 en kondigt het de overgang naar waterstof aan.

Technisch is het volgens Gunter geen enkel probleem om van gas op waterstof over te stappen. Het probleem zit in de beschikbaarheid van de hoeveelheden groene elektriciteit die de kunstmestfabriek nodig heeft om de productie op peil te houden en in de prijs daarvan.