Chronologisch of algoritme? Instagram geeft gebruikers keuze over tijdlijn

Instagram geeft gebruikers voortaan de keuze hoe de tijdlijn moet worden samengesteld. Naast een tijdlijn die door een algoritme wordt gevormd, wordt het mogelijk om chronologisch door berichten te scrollen. Daarbij kan een gebruiker kiezen tussen een tijdlijn met alle accounts die worden gevolgd en een tijdlijn met 'favoriete' accounts.

Het sociale medium was al maanden bezig met het uittesten van de nieuwe feeds. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de wens van gebruikers om meer zelf te bepalen hoe de tijdlijn er uitziet.

Oorspronkelijk was de feed chronologisch, maar in 2016 stapte Instagram over op een algoritme. Sindsdien wordt de volgorde bepaald op basis van 'voorkeuren' van de gebruiker, afgewisseld met aanbevolen accounts en reclameberichten.

De standaardtijdlijn is algoritmisch. Dat kan worden aangepast door linksboven in de app op 'startpagina' te klikken. Vervolgens kan er worden gekozen uit de twee chronologische opties: 'volgend', waarbij berichten van alle volgende accounts krijgt voorgeschoteld, en 'favorieten', waarbij alleen berichten van favoriete accounts worden gepresenteerd.

Kritiek op algoritmes

Twitter stapte in 2016 eveneens over van een chronologische tijdlijn naar een algoritme, maar ook dat platform geeft gebruikers tegenwoordig de keuze over de tijdlijnvolgorde.

Onder meer de Europese Commissie en verschillende burgerrechtenorganisaties zijn kritisch over de algoritmische tijdlijnen van sociale media, omdat de techbedrijven geen openheid geven over hoe de algoritmes werken. De Europese Commissie wil daarom al langer dat gebruikers de mogelijkheid krijgen hun tijdlijn aan te passen.