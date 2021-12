Rohingya eisen miljarden van Facebook vanwege 'faciliteren genocide'

Rohingya-haat op Facebook

In de Amerikaanse aanklacht worden verschillende haatzaaiende berichten geciteerd die eerder in een rapportage van persbureau Reuters werden genoemd.

In 2013 schreef iemand: "We moeten ze bestrijden zoals Hitler deed met de Joden" en iemand anders, in 2017: "Deze niet-menselijke kalar-honden, de Bengalen, doden en vernietigen ons land, ons water en onze etnische mensen. We moeten hun ras vernietigen."

Ook in 2018, het jaar dat Facebook zei meer actie te ondernemen tegen dergelijke berichten, ging het delen van haatberichten door, toen iemand schreef: "Dompel ze onder in benzine en steek ze in brand zodat ze Allah sneller zullen ontmoeten."