Weekcijfers: aantal nieuwe positieve gevallen 27 procent gedaald

De daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen na de carnavalspiek van begin maart lijkt definitief te zijn ingezet. Het RIVM registreerde afgelopen week 313.318 positieve tests, 27 procent minder dan een week eerder. Het percentage positieve tests bleef wel hetzelfde met 66,2 procent.

In de weken daarvoor was het aantal positieve tests sterk gestegen. Dat hing samen met een grote ronde versoepelingen van de coronaregels en met carnaval. De stijging was het grootst in de regio's waar carnaval wordt gevierd. Vorige week stabiliseerde het aantal nieuwe besmettingen op zo'n 429.000 gevallen.

Daling ouderen gaat minst snel

In alle leeftijdsgroepen is een daling te zien, het sterkst bij 18- tot en met 24-jarigen. Daar daalde het aantal nieuwe positieve tests met bijna de helft. Bij de oudste leeftijdsgroepen was de daling geringer. In de leeftijdsgroep tussen 70 en 80 nam het aantal nieuwe coronagevallen met zo'n 10 procent af, bij 80-plussers ruim 7 procent.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalde afgelopen week licht. Er werden 1616 patiënten met corona opgenomen op verpleegafdelingen, een week eerder waren dat er nog 1742. Op de IC's was wel een stijging te zien wat betreft nieuwe opnames. Er werden 114 coronapatiënten opgenomen op de IC, waar dat er een week eerder 99 waren.