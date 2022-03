Weekcijfers: aantal coronagevallen stabiel, wel meer ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe coronagevallen is de afgelopen week gestabiliseerd, meldt het RIVM. Over de hele week kwamen 429.252 nieuwe meldingen binnen, vergeleken met 439.775 de week daarvoor. Dat is een daling van 2 procent. In 15 van de 25 GGD-regio's steeg het aantal meldingen.

Vorige week was er nog een forse stijging. In alle regio's steeg toen het aantal meldingen, maar in de carnavalsregio's was de stijging het grootst. Daar zag het RIVM het aantal meldingen de afgelopen week weer dalen.

Stijging onder ouderen en kinderen

Het RIVM meldt wel dat het aantal positieve testen onder ouderen de afgelopen week stevig is toegenomen, vergeleken met een week eerder. Onder zestigers is een stijging van 66 procent te zien, bij zeventigers 104 procent en 102 procent onder 80-plussers.

Ook het aantal meldingen onder kinderen tot en met 12 jaar nam de afgelopen week toe met 33 procent. Het RIVM denkt dat dat komt doordat er na de vakantie meer getest is.

Stijging in ziekenhuizen

Het aantal mensen dat met een coronabesmetting is opgenomen in het ziekenhuis is de afgelopen week gestegen (plus 14 procent). Ook het aantal patiënten op de IC nam toe (plus 6 procent).

De toename is in lijn met de verwachting van het RIVM. Er liggen nu 1952 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 156 op de IC.