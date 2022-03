ASML kan grote vraag niet aan, remt groei chipsector

De komende een tot twee jaar verwacht chipmachinemaker ASML de expansiedrift van chipfabrikanten niet te kunnen bijbenen. Dat zegt topman Peter Wennink in gesprek met de Financial Times.

De machines zijn hard nodig om de komende jaren te kunnen voldoen aan de vraag, die blijft groeien. De sector kampt al ruim een jaar met een groot chiptekort; een oplossing op korte termijn is er niet. Op langere termijn moet extra productiecapaciteit de druk dus verlichten.

Essentiële schakel

Het Nederlandse ASML, gevestigd in Veldhoven, is een essentiële schakel in de wereldwijd chipsector. Het bedrijf maakt machines die partijen als Intel, Samsung en TSMC nodig hebben om chips te kunnen produceren.

Op het gebied van de meest geavanceerde chips, die worden gemaakt met EUV-machines (extreem ultraviolet) heeft ASML zelfs een monopoliepositie. De bedrijven kunnen dus niet om ASML heen. En als dat concern niet voldoende kan leveren, kunnen die bedrijven niet snel genoeg doorgroeien.

"Het komende jaar en het jaar erna zullen er tekorten zijn", zegt Wennink tegen de Financial Times. Het bedrijf verwacht wel méér machines te verschepen, maar het zal niet genoeg zijn om de vraag aan te kunnen, denkt de topman. "We moeten onze capaciteit vergroten met meer dan 50 procent. Dat heeft tijd nodig."

Een woordvoerder zegt desgevraagd tegen de NOS dat dit voorbeeld "de complexiteit van de hele toeleveringsketen" aangeeft. Op de vraag of de situatie is verergerd, is het antwoord nee. Het bedrijf is momenteel flink capaciteit aan het uitbreiden en nieuwe mensen aan het werven en in werken

Europese productie vergroten

Afgelopen week nog kondigde Intel een grote investering van tientallen miljarden euro's aan in de Europese chipsector. Als onderdeel daarvan wil het ook een grote productiecampus gaan bouwen in het Duitse Maagdenburg.

Vooralsnog lijkt het er niet op dat die locatie hier ook last van gaat krijgen; de verwachting is dat de twee fabrieken die daar komen pas in 2027 chips gaan produceren. Als de inschatting van ASML klopt, zijn de tekorten ruim voor die tijd opgelost.

Intel-topman Pat Gelsinger zegt tegen de krant in direct contact te staan met Wennink over de situatie. Hij benadrukt dat er nog tijd is om de problemen op te lossen voordat de fabrieken die nu worden gebouwd, in gebruik worden genomen.

Ook Wennink beaamt dat, maar benadrukt tegelijkertijd dat zijn bedrijf afhankelijk is van de productie van lenzen van Carl Zeiss, een Duitse fabrikant. Daar moeten er "significant meer" van worden gemaakt. De productie uitbreiden neemt behoorlijk wat tijd in beslag, nog los van het feit dat de lens zélf maken meer dan een jaar duurt.

Concurrenten bouwen ook

Daarnaast is de investering in Europa maar een klein onderdeel in een veel groter geheel. Intel heeft ook een nieuwe grote locatie in de VS aangekondigd en concurrenten Samsung en TSMC steken ook vele tientallen miljarden euro's in de bouw van nieuwe fabrieken.

Veel, zo niet alle, productielocaties zullen worden gevuld met de chipmachines van het bedrijf uit Veldhoven.