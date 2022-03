Intel wil 80 miljard euro investeren in de Europese chipsector

De Duitse campus, met twee fabrieken, komt te staan in Maagdenburg, tussen Hannover en Berlijn in. Het bedrijf steekt er "in eerste instantie" 17 miljard euro in, naar verluidt gaat de Duitse overheid miljarden euro's aan steun toezeggen. Verder wil het concern zijn fabriek uitbreiden bij het Ierse Dublin, waar een bedrag van 12 miljard euro mee gemoeid is. Ook heeft het Italiaanse plannen ter waarde van zo'n 4,5 miljard euro. Ten slotte worden ook Frankrijk, Polen en Spanje genoemd als plekken waar het investeert.

Opvallend genoeg werden Nederland en België niet genoemd in het overzicht. Dit terwijl Nederland met chipmaker ASML de belangrijkste speler op de wereld heeft op het gebied van chipmachines en in België onderzoeksinstituut IMEC zit. Het IMEC en de TU Delft worden wel genoemd als plekken waar het bedrijf al jarenlang een relatie mee heeft.

De Duitse chipsector is onder meer gefocust op de auto-industrie. Het ligt voor de hand dat de productiefaciliteiten van Intel daaraan gaan bijdragen, denk aan de productie van elektrische auto's. De fabrieken zijn pas in 2027 af. De plannen zijn dus geen oplossing voor de acute chiptekorten.

Volgens de Financial Times gaat de fabriek zich richten op zeer geavanceerde chips - in technische termen 2 nanometer of kleiner. De zakenkrant merkt op dat er in de sector vragen leven of je daarmee écht tegemoetkomt aan de wensen die er leven. "Als je de Europese industrie onafhankelijk wil maken kun je beter investeren in 28 tot 16 nanometer", zegt een hooggeplaatste bron in de Europese chipsector daarover tegen de NOS.

Ruimte nodig voor 'klein dorp'

"Dat ze voor Duitsland kiezen, is niet zo vreemd", zegt Citroen. "Daar zit al heel veel productie. Daarnaast moet je om zo'n fabriek heen een klein dorp bouwen. Je moet daar dus wel de ruimte voor hebben en dat is in Nederland lastig."

Maar, zegt hij tegelijkertijd, Intel had er ook voor kunnen kiezen om het onderzoekscentrum dat nu in Frankrijk komt, naar Nederland te halen. Het ligt voor de hand dat ASML de komende jaren waarschijnlijk wel flink gaat verdienen aan alle investeringen. Het Nederlandse concern heeft een monopoliepositie op de productie van de meest geavanceerde chipmachines.