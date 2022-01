Onzekerheid over tekorten blijft groot in chipsector, al zijn er lichtpuntjes

De afgelopen maanden waren chipbedrijven bang voor het creëren van overcapaciteit, zegt technologie-analist Marc Hesselink van ING. "Er lijkt echter sprake te zijn van een hele grote, structurele vraag. Hoe meer de industrie het gevoel krijgt dat dit iets voor de lange termijn is, hoe meer geld er wordt geïnvesteerd." ASML bevestigt dit beeld.

Dat geluid klinkt ook bij TSMC, de topman zegt er heel zeker van te zijn dat de hoge vraag blijft. Het bedrijf steekt komend jaar maximaal 38 miljard euro in uitbreidingen, dat is meer geld meer dan in eerdere jaren.

Het is voor Hesselink een van de signalen dat het in de industrie de goede kant opgaat. Ook Albert Jan Swart, analist industrie bij ABN Amro, ziet verbeteringen. Hij kijkt dan vooral naar cijfers van marktonderzoeker IHS Markit. Daaruit blijkt dat het chiptekort in het najaar langzaam afnam. "De vraag is wat de cijfers van januari gaan zeggen, gezien omikron."

Zorgen om China

Opnieuw kan het coronavirus de boel ontregelen. Ook in China kan de zeer besmettelijke variant namelijk oprukken. Dat kan leiden tot grote problemen in de productieketens die afhankelijk zijn van fabrieken in dat land. The New York Times schrijft dat dit nu nog meevalt, maar de vrees is er wel degelijk dat de lockdowns worden uitgebreid, met alle gevolgen van dien.

Swart noemt de mogelijke ontwikkelingen in China slecht nieuws. "De chips zijn nu misschien beter leverbaar, maar als Chinese fabrieken die chips verwerken in auto-onderdelen worden stilgelegd, heeft de auto-industrie alsnog last van tekorten."