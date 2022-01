Brand bij Duitse fabriek chipmachinemaker ASML

In een Duitse fabriek van chipmachinefabrikant ASML heeft vannacht brand gewoed. Er is niemand gewond geraakt, meldt het Nederlandse bedrijf. Hoe groot de economische schade is, is nog niet duidelijk.

"Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de schade en de vraag of het incident enige invloed heeft op de productie voor dit jaar", schrijft ASML. "Het zal een paar dagen duren om een grondig onderzoek te doen en een goede inschatting te maken."

Door het chiptekort draaien de fabrieken van ASML op volle toeren. Een mogelijke vertraging in de productie van ASML kan dat tekort nog verder vergroten.

ASML is wereldmarktleider op het gebied van chipmachines. Van het soort machines waarvoor in Berlijn onderdelen worden gemaakt, had het bedrijf vorig jaar zelfs 90 procent van de markt in handen. De fabriek werd gekocht in 2020 als onderdeel van de overname van Berliner Glas.

Beleggers reageerden dan ook geschrokken op de berichten over de brand. Het waardevolste bedrijf van Nederland verloor vandaag 0,7 procent van haar waarde op de beurs. Toen de beursdag begon, voor het bericht over de brand, stond het bedrijf nog op winst.