Chipmachinefabrikant ASML rekent op hoge omzetstijging

De tekorten in de chipindustrie en investeringen in extra capaciteit leiden tot grote vraag naar chipmachines van ASML. Het orderboek van de chipmachinefabrikant uit Veldhoven verdubbelde het afgelopen kwartaal naar 17,5 miljard euro aan uitstaande bestellingen. Niet eerder werden er in een kwartaal zoveel chipmachines besteld.

"Onze klanten hunkeren naar die machines", zegt ceo Peter Wennink. Samen met toeleveranciers zegt Wennink hard te werken om er de rest van het jaar een paar extra te maken. Van de geavanceerde EUV-machines is 80% van wat ASML volgend jaar produceert al verkocht.

Het bedrijf verwacht dat de vraag de komende tijd hoog blijft. Dat komt niet alleen door extra investeringen in fabrieken om chips te maken, maar ook doordat in allerlei producten steeds meer en steeds betere chips nodig zijn. ASML maakt de machines die nodig zijn om die chips te produceren.

Voor heel 2021 verwacht ASML 35 procent meer om te zetten dan in 2020. De nettowinst in het tweede kwartaal kwam uit op een miljard euro.