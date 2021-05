Speaker of vaatwasser kopen? Mogelijk langere levertijd door chiptekort

Andere partijen zien minder leverproblemen. Zo zegt Herman Bramer, topman van BCC, dat de keten "het een klein beetje" merkt, maar dat het wel te overzien is. "Als de ene vaatwasser er niet is, leveren we een ander model." MediaMarkt zegt eventuele voorraadproblemen goed te kunnen opvangen. Coolblue reageerde niet op vragen van de NOS.

Waarom de een er meer last van heeft dan de ander, kan verschillende oorzaken hebben. Het kan per leverancier en zelfs per model verschillen of een product makkelijk te krijgen is. Daarnaast hebben kleinere winkelketens of zelfstandige winkels minder inkoopkracht, die zijn dus eerder door hun voorraad heen.

De chiptekorten zijn er al maanden, ze worden veroorzaakt door de vraag, die veel groter is dan het aanbod. De auto-industrie blijft de hardst getroffen sector; afgelopen maand kostte het tekort in de VS 27.000 mensen hun baan.

Deze week legde VDL NedCar in Born de productie voor de tweede keer in korte tijd stil. Volgens Stan Berings, die voor adviesbureau PwC de auto-industrie volgt, is het een teken dat de problemen in die branche groot zijn.