Wekdienst 21/3: Rutte bezoekt Litouwen en Polen • Veiligheidsberaad evalueert coronacrisis

Meevallertje: particulier verbruikt minder gas door zachte winter en zuinigheid Consumenten verbruikten in de eerste maanden van dit jaar rond de 15 procent minder gas dan vorig jaar. Het zachte weer en de hoge prijzen en de daaruit voortgekomen zuinigheid zijn daar de oorzaken van.

VS gaat onderdrukking Rohingya door Myanmar genocide noemen Het besluit zal vandaag officieel worden bekrachtigd door minister van Buitenlandse Zaken Blinken, die een toespraak zal houden in het Holocaust Memorial Museum in Washington.