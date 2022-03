VS gaat onderdrukking Rohingya door Myanmar genocide noemen

De Verenigde Staten gaan de jarenlange onderdrukking van de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar tot genocide en misdaden tegen de menselijkheid bestempelen. Dat heeft de regering-Biden besloten, zeggen functionarissen tegen persbureau Reuters.

Het besluit zal vandaag officieel worden bekrachtigd door minister van Buitenlandse Zaken Blinken, die een toespraak zal houden in het Holocaust Memorial Museum in Washington. In dat museum is momenteel een expositie gaande over de benarde situatie waarin de Rohingya zich bevinden.

De Myanmarese krijgsmacht begon in 2017 een militaire operatie waarna zeker 730.000 Rohingya op de vlucht sloegen naar buurland Bangladesh. Ze legden daar verklaringen af over moordpartijen, verkrachtingen en brandstichtingen. Afgelopen jaar greep het leger de macht met een militaire coup.

De VN stelde in 2018 al dat er in Myanmar 'genocidale handelingen' werden verricht. De Amerikanen spraken toen van 'etnische zuiveringen', wat geen juridische term is in het internationaal strafrecht. Het Amerikaanse besluit moet het nu makkelijker maken om de militaire junta die momenteel aan de macht is in Myanmar verantwoordelijk te houden.