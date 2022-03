Meevallertje: particulier verbruikt minder gas door zachte winter en zuinigheid

Consumenten verbruikten in de eerste maanden van dit jaar rond de 15 procent minder gas dan vorig jaar. Dat zeggen meerdere energiemaatschappijen bij navraag door de NOS. Dat komt vooral doordat de winter minder koud is dan vorig jaar, maar ook speelt mee dat mensen zuiniger zijn met gas vanwege de hoge prijzen.

Vorig jaar kon in februari in grote delen van het land geschaatst worden, dit jaar vroor het maar weinig. "In de eerste twee maanden van dit jaar zagen wij bij klanten een afname van 16,3 procent van het gemiddelde gasverbruik", zegt een woordvoerder van Essent. "In februari 2021 hadden we twee heel koude weken en nu niet. Maar mensen zijn nu ook alerter op hun gasverbruik."

'Bewuster met energie'

Delta Energie zag in januari en februari 16,7 procent minder gasverbruik bij particuliere en kleinzakelijke klanten. "Dat is grotendeels toe te wijzen aan het warmere weer deze winter", aldus een woordvoerder. "Maar als je de invloed van het weer wegstreept, zien we nog steeds een verschil. We denken dat mensen nu bewuster met energie omgaan en ook maatregelen hebben genomen, zoals isolatie."