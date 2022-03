Weerman Piet Paulusma (65) overleden

Weerman en presentator Piet Paulusma is op 65-jarige leeftijd overleden, meldt Omrop Fryslân. Paulusma had al geruime tijd kanker, maar koos ervoor dat stil te houden. Hij overleed in het ziekenhuis in Leeuwarden.

De Friese weerman maakte in 1985 zijn debuut op de radio bij Omrop Fryslân. Later deed hij de weersverwachting op televisie, zowel voor Omrop Fryslân als voor RTV Noord, waar hij nog altijd te zien was.